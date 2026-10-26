Liverpool Vs Chelsea – Soi Kèo Vòng 4 Cúp Liên Đoàn Anh

Liverpool vs Chelsea là cuộc đối đầu đáng chú ý tại vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh 2026/27, nơi hai đội cùng hướng đến tấm vé đi tiếp. Liverpool có lợi thế sân Anfield và vừa giành 4 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, trong khi Chelsea chịu tổn thất lớn khi Cole Palmer bị treo giò. Theo 8xbet nhận định, sự khác biệt về phong độ và lực lượng có thể trở thành yếu tố quyết định cục diện trận đấu.

Đánh giá phong độ Liverpool vs Chelsea

Liverpool vs Chelsea bước vào trận đấu với trạng thái khác nhau, khi Liverpool đang có đà chiến thắng còn Chelsea cần khắc phục những vấn đề sau thất bại ở derby London.

Phong độ Liverpool

Liverpool vừa đánh bại Brighton 2-0 tại vòng 8 Ngoại hạng Anh. Pascal Gross phản lưới nhà ở phút 17 trước khi Alexander Isak ghi bàn ở phút 21, giúp đội bóng của HLV Andoni Iraola vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Chiến thắng này nối dài chuỗi thắng của Liverpool lên 4 trận trên mọi đấu trường. Đáng chú ý, họ cũng thắng 4 trong 6 trận gần nhất tại Anfield, còn Isak đã ghi 6 bàn sau 8 trận, tạo điểm tựa quan trọng cho hàng công trước cuộc chạm trán Liverpool vs Chelsea.

Phong độ Chelsea

Chelsea vừa thua Tottenham 0-2 ngay trên sân nhà. Sai lầm của thủ môn Mike Penders khiến đội bóng nhận bàn thua ở phút 77, trước khi Palmer bị truất quyền thi đấu và phải vắng mặt trong chuyến hành quân đến Anfield.

Phong độ sân khách cũng là điểm đáng lo trước trận Liverpool vs Chelsea khi The Blues chỉ thắng hai trong 11 chuyến xa nhà gần nhất. Việc thiếu Palmer làm giảm khả năng sáng tạo, buộc HLV Xabi Alonso phải trông đợi vào những cầu thủ trẻ như Estevao và Quenda để tạo khác biệt.

Phân tích thông số chạm trán Liverpool vs Chelsea

Trong 10 lần chạm trán gần nhất, Liverpool thắng 2, hòa 6 và thua 2 trước Chelsea. Thành tích cân bằng này cho thấy hai đội thường tạo ra những trận đấu giằng co, dù lợi thế sân nhà lần này có thể giúp Liverpool tự tin hơn trong việc kiểm soát thế trận.

Tính trên tổng cộng 201 lần đối đầu giữa Liverpool vs Chelsea được thống kê, Liverpool thắng 87 trận, hòa 47 và thua 67. Những con số này nghiêng về đội chủ sân Anfield, nhưng kết quả quá khứ không bảo đảm chiến thắng, nhất là khi cả hai đội có thể điều chỉnh đội hình vì lịch thi đấu dày đặc.

Gợi ý soi kèo Liverpool vs Chelsea

Từ phong độ, lực lượng và dữ liệu đối đầu, cán cân có phần nghiêng về phía đội chủ nhà tuy nhiên sẽ có nhiều thông số cần phân tích để có được nhận định chuẩn xác nhất.

Kèo châu Á

Liverpool đang có chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp và giành 4 chiến thắng trong sáu trận sân nhà gần đây. Trong khi đó, Chelsea thiếu Palmer và chỉ thắng 2 trong 11 trận sân khách gần nhất, khiến đội chủ nhà có cơ sở được đánh giá cao hơn.

Với mốc Liverpool chấp 0,5 bàn trong trận Liverpool vs Chelsea, lựa chọn đội chủ nhà phù hợp với tương quan hiện tại. Dù vậy, khả năng xoay vòng đội hình ở đấu trường cúp vẫn có thể khiến Liverpool gặp khó khăn nếu không sớm kiểm soát trận đấu.

Kèo châu Âu: Ưu tiên Liverpool thắng

Liverpool có phong độ ổn định hơn và lợi thế thi đấu tại Anfield. Sự kết hợp giữa Isak và Bradley Barcola đang mang lại hiệu quả, trong khi Chelsea phải tìm phương án thay thế vai trò tổ chức tấn công của Palmer.

Lựa chọn Liverpool thắng ở kèo châu Âu là phương án đáng cân nhắc. Tuy nhiên, thống kê 10 lần đối đầu gần nhất với sáu trận hòa cho thấy khả năng hai đội kéo trận đấu vào thế cân bằng không thể bị bỏ qua.

Kèo tài xỉu: Cân nhắc tài 2,5 bàn

5 trong 7 lần gặp nhau gần nhất giữa Liverpool vs Chelsea chứng kiến cả hai cùng ghi bàn, tương tự 3 trong 4 trận gần đây của Liverpool. Dữ liệu này ủng hộ kịch bản mỗi bên có cơ hội lập công, dù hàng công Chelsea sẽ thiếu một mắt xích sáng tạo quan trọng.

Mốc tài 2,5 bàn có thể được cân nhắc với dự đoán tỷ số 2-1. Ngoài ra, 5 trong 7 trận gần đây của Liverpool kết thúc với tổng bàn thắng lẻ, phù hợp với kịch bản có ba bàn trong trận đấu này.

Dự đoán đội hình ra sân

Liverpool có thể sử dụng sơ đồ 4-2-3-1, với Isak đá cao nhất và Barcola hỗ trợ từ cánh. Florian Wirtz chưa chắc kịp bình phục sau chấn thương mắt cá, trong khi Dominik Szoboszlai, Jeremie Frimpong, Conor Bradley, Vitezslav Jaros và Giovanni Leoni được ghi nhận vắng mặt vì chấn thương.

Chelsea nhiều khả năng triển khai sơ đồ 3-4-2-1 để tăng khả năng phòng ngự và chuyển trạng thái. Ngoài Palmer bị treo giò, đội khách còn thiếu Emiliano Martinez và Reece James, còn Joao Pedro chưa chắc đủ thể lực ra sân.

Đội hình dự kiến Liverpool: Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Barcola, Nyoni, Ngumoha; Isak.

Đội hình dự kiến Chelsea: Penders; Acheampong, Fofana, Colwill; Gusto, Lavia, Barco, Palestra; Estevao, Quenda; Welbeck.

Kết luận

Liverpool vs Chelsea có nhiều yếu tố nghiêng về đội chủ sân Anfield, từ phong độ với bốn chiến thắng liên tiếp đến lợi thế sân nhà và sự thiếu hụt nhân sự của đối thủ. Chelsea vẫn đủ khả năng ghi bàn nếu tận dụng tốt các pha phản công, nhưng việc thiếu Palmer có thể hạn chế sức sáng tạo. Dự đoán Liverpool thắng 2-1, qua đó giành vé vào vòng tiếp theo của Cúp Liên đoàn Anh.